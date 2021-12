यूपी में तीसरी लहर ने दी दस्तक! पांच महीने बाद दिसंबर में टूटा रिकार्ड, सीएम ने दिए निर्देश

Corona Update: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (New Variant Omicron) ने पूरे देश में संक्रमण को और अधिक रफ्तार दे दी है. देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना (Corona) तेजी से पैर पसार रहा है. ज्यादातर राज्यों में कोरोना का ग्राफ (Corona Case) बढ़ता ही जा रहा है. जहां एक तरफ मुंबई (Mumbai Corona Case) और दिल्ली (Delhi Corona Case) में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश (UP Covid-19 Case) में भी 5 महीने के बाद अचानक से कोरोना केस के रिकार्ड टूट गए हैं. राज्य में कुल 118 संक्रमित केस मिले हैं, जिसके बाद से प्रदेश में एक्टिव केस (Active Case in UP) की संख्या 473 हो गई है.

5 महीने के बाद बढ़े केस

यूपी में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave in UP) की दस्तक देखने को मिल रही है. लगभग 5 महीने के बाद यानी जून 2020 के बाद दिसंबर में यूपी में 100 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं. बीते 48 घंटों में प्रदेश में संक्रमितों का आकड़ा करीब 3 गुना हो गया है. पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोविड सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 118 लोगों में संक्रमण (Covid Positive) की पुष्टि हुई है. इससे पहले मंगलवार को 80 मामले सामने आए थे, वहीं सोमवार को यह आंकड़ा 40 के आस-पास था.

जानें कितने मिले केस

बता दें, राजधानी लखनऊ (Lucknow) में बुधवार को 25 केस सामने आए हैं. गौतमबुद्ध नगर में भी कोरोना केस का विस्फोट हुआ है. 24 घंटे में 21 नए केस मिले हैं. वहीं गाजियाबाद में 13 केस सामने आए हैं. इसी के साथ लखनऊ में एक्टिव केसों की संख्या 90, तो गौतमबुद्ध नगर में 99, गाजियाबाद में 75, मथुरा में 17, मेरठ में 24, आगरा में 15, प्रयागराज में 16, मुरादाबाद और वाराणसी में 12-12 एक्टिव केस हैं. इसके अलावा कई और जिले में भी कोरोना के 1-2 केस मिले हैं.

सीएम योगी ने की बैठक

इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए. सीएम ने कहा है कि सभी डीएम और मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं जिले के हर एक अस्पताल में उपलब्ध साधन-सुविधाओं की जांच करें. साथ ही कहा कि अस्पतालों में आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, बच्चों के लिए जरूरी पीआईसीयू, वेंटिलेटर आदि की भी जांच कर ली जाए.

31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा एपिडेमिक एक्ट

आपको बता दें, यूपी में कोरोना महामारी अधिनियम अब 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगा. ACS स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, का कहना है कि जब से कोविड आया तब से राज्य में एपिडेमिक एक्ट लगा है. एपिडेमिक एक्ट 2020 की अवधि 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो रही थी, लेकिन अब कोविड के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए केंद्र और राज्य के एपिडेमिक एक्ट की अवधि को बढ़ा कर 31 मार्च 2022 तक लागू किया गया है.

