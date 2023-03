UP Gold Silver Price Today: जल्दी ही 60 हजारी हो सकता है सोना, खरीदना है तो पहले ही बना लें प्लान, जानें लखनऊ में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत

Gold and Silver Price UP: सोना-चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव चल रहा है..रुपये का अंतरराष्‍ट्रीय मूल्‍य घटने बढ़ने का असर भी Gold and silver के दाम पर पड़ता है...आज सोने -चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. जानें आज की latest कीमतें...सोना खरीदने से पहले सोने के मूल्य की जांच करनी चाहिए...आप शहर के कई दुकानों में पूछताछ कर सकते हैं.. अब तो कई ऑनलाइन डायरेक्टरी में इनके टेलीफोन नंबर भी होते हैं... आप कई ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं..