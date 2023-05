UP Politics: यूपी में किस जिले में घटे हिन्दू, कहां बढ़ी मुस्लिम आबादी, बीजेपी के बड़े नेता के बयान पर बवाल

UP Population : उत्तर प्रदेश में हिन्दुओं की घटती आबादी और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर यूपी के विधायक राजेश्वर सिंह के बयान से नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है. ईडी के पूर्व प्रमुख राजेश्वर सिंह के इस बयान पर विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है. यूपी के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के जनसांख्यिकीय आंकड़े पेश करते हुए कहा है कि हिन्दुओं की जनसंख्या लगातार यूपी में घट रही है.

#UPDemographics:

1) Decreasing Hindu population in UP:

In 1951 it was 85.52%

In 2001 it was 80.61% and

In 2011 79.73% only!

2) Muslim population has risen from 14.28% in 1951 to 19.26% in 2011!

3) Few districts of UP in 2011:

Muzaffarnagar Hindus 57.51%

Bijnore Hindus…

— Rajeshwar Singh (@RajeshwarS73) May 18, 2023