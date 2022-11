pothole free campaign in UP : गड्ढा मुक्त अभियान में 97 फीसदी काम पूरा होने का दावा, जानें आपके शहर का हाल

pothole free campaign in UP : उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान का एक महीना 30 नवंबर को पूरा हुआ. पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद खुद मंडलवार मौके पर मुआयना कर रहे हैं.