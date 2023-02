UP conductor bharti: 12वीं पास के लिए रोडवेज में निकली भर्ती, फटाफट ऐसे करें अप्लाई

up roadways conductor recruitment 2023: 12वीं पास के लिए उत्तर प्रदेश में नौकरी का मौका है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन में कंडक्टर के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें यह भर्तियां आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएंगी. नीचे डिटेल में जानिए इस भर्ती से जुड़ी जानकारी.

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयुसीमा और शैक्षिक योग्यता (UP conductor bharti 2023 educational qualification)

यूपी रोडवेज में कडक्टर की भर्तियां अलग-अलग रीजन में निकली हैं, इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है, साथ ही आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को अधिकतम आयु में छूट का भी प्रावधान है. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक करें.

कहां कर सकते हैं आवेदन (UP conductor bharti 2023, How To Apply)

आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार सेवायोजन की ऑफिशियल वेबसाइट https://sewayojan.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पात्र उम्मीदवार 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. इंटरव्यू के समय उम्मीदवार को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के दो-दो सेट लाने होंगे.

किन रीजन में निकली भर्ती (UP conductor bharti 2023 Post Details)

यह भर्तियां कई क्षेत्रों में निकली हैं, जिनमें आजमगढ़, बलिया, मऊ, झांसी,ललितपुर और जालाौन भी शामिल हैं. नीचे देखें डिटेल

आजमगढ़, मऊ और बलिया में कंडक्टर की भर्ती

आजमगढ़, मऊ और बलिया में भी कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके तहत कुल 198 पदों पर भर्तियां होंगी. आवेनद की आखिरी तारीख 14 फरवरी 2023 है. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें.

मिलेगी कितनी सैलरी

कंडक्टर के पदों चयनित कैंडिडेट को 10001-20000 रुपये महीना की सैलरी मिलेगी.

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आवेदन करने लिए यहां यहां क्लिक करें