पहाड़ों में आसमान से बरसी आफत, यूपी के बढ़ा गंगा-यमुना का जलस्तर, घरों में घुसा पानी

Heavy rainfall: पहाड़ों में बीते दो दिन से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है. भूस्खलन और बादल फटने की घटना में हिमाचल प्रदेश में 22 और उत्तराखंड में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई सारे लोग लापता हैं. इसके अलावा, भारी बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ने से घर तक पानी पहुंच गया है.

गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के कई इलाकों के घरों में पानी घुसने लगा है. पितांबरनगर, शंकरघाट, जोंधवल, बेली, गंगानगर, नेवादा, द्रौपदी घाट के नालों में पानी भरने लगा है. इसके अलावा, पुराने फाफामऊ और बाईपास स्थित दर्जनों रिहायशी मकानों तक नदियों का पानी पहुंच गया है. संगम क्षेत्र जलमग्न होने के बाद अब क्षेत्र में सभी तरह के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. शहर से संगम जाने वाले सभी तरह के वाहनों को परेड में रोका जा रहा है.

#WATCH | Normal life severely affected as water from overflowing Ganga-Yamuna rivers enters residential areas in Prayagraj, Uttar Pradesh pic.twitter.com/0H0QlbifEW

— ANI (@ANI) August 21, 2022