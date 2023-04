UP Rain Alert: यूपी में बदला मौसम, 23 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज का मौसम अपडेट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. वहीं मौसम में बदलाव के चलते लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है. शुक्रवार को जालौन,फिरोजाबाद, झांसी समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वहीं प्रयागराज और आगरा में भी बारिश रिकॉर्ड की गई.बेमौसम हो रही बारिश से प्रदेशवासियों को तेज गर्मी से राहत मिल गई है. आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक वेस्ट यूपी में मौसम का मिजाज सामान्य रह सकता है.

Under the influence of a Western Disturbance roughly along 72°E, a cyclonic circulation over UP and moisture incursion due to an anti-cyclonic circulation over Northwest Bay of Bengal:

1) Fairly Widespread/Widespread light/moderate rainfall with isolated thunderstorm... 1/2

