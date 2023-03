Weather Update: तेज हवाओं से बदलेगा मौसम, इन जगहों पर बारिश के आसार, मौसम बना रहेगा सुहावना

Weather Update: पूरे देश में गर्मी ने दस्तक दे दी है. ज्यादातर हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. पहाड़ी इलाकों में बारिश भी हो रही है. कुछ जगहों पर जारी बर्फबारी थमी नहीं है. मौसम विभाग (IMD) दिल्ली और यूपी समेत उत्तर भारत में दिन में तेज हवाएं चलेंगी. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड (Uttarakhand Weather Forecast) समेत देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. दिन में तेज धूप से लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं. हालांकि, सुबह और शाम को ठंड का एहसास होता है. जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिन मौसम ऐसा ही सुहावना बना रहेगा.

आज ऐसा रहेगा यूपी में मौसम

यूपी मौसम विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेश में शनिवार को कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं. पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज नोएडा और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा.

तेज हवाओं से बदलेगा मौसम

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिन 20 से 30 किमी प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है. दरअसल, 28 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मार्च के शुरुआती दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. होली के बाद मौसम में फिर बदलाव आएगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

शुक्रवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और तटीय कर्नाटक में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या अधिक रहा. वहीं, हिमाचल प्रदेश, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई.

जानें अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम?

यूपी मौसम विभाग ने रविवार तक प्रदेश भर में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान जताया है, जिसके कारण तापमान में एक से दो डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, हालांकि धूप के कारण गर्मी भी रहेगी. एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और हिमपात संभव है. राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेशऔर मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. इसके अलावा गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है.

Rain and ⛈️ activities may spread over many parts of #Rajasthan, parts of west #MadhyaPradesh and parts of Madhya #Maharashtra, north #Marathwada and #Vidarbha. Isolated light rain and #thunderstorm may occur over #Gujarat.https://t.co/f7TLARS5rm

— SkymetWeather (@SkymetWeather) March 3, 2023