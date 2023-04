UP Weather Update: पूर्वी उत्तर प्रदेश में चटख धूप बढ़ाएगी टेंपरेचर...नोएडा में बरसे बादल, जानें कैसा रहेगा मौसम

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में इस सप्ताह कई जिलों में बारिश हुई है. बुधवार को राज्य के कुछ पश्चिमी इलाकों में धूल भरी तेज हवाएं भी चली. यूपी में 6 अप्रैल की सुबह हल्की धूप के साथ हुई. हालांकि गुरुवार को राज्य के कई इलाकों में हल्के बादल दिखाई दिए.वहीं, नोएडा (Noida) में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं. तापमान में कमी आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. नोएडा में छिटपुट बारिश होने की खबर है. हालांकि मौसम विभाग की मानें तो कुछ जिलों में बारिश हो सकती है. लखनऊ में बारिश होने की संभावना कम है.

गुरुवार को साफ रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में गुरुवार को पूरे दिन मौसम साफ रहेगा. जबकि राज्य के कुछ इलाकों में दिन के समय आसमान में बादल दिखाई देने की संभावना है. बात करें नोएडा कि तो सुबह आसमान में काले बादल डेरा डाले हुए हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के बादल होने के आसार हैं लेकिन पूर्वांचल के हिस्सों में गुरुवार को तेज धूप निकलेगी, जिससे तापमान में एक-दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.

बेमौसम बरसात से किसानों को नुकसान

मार्च के अंतिम हफ्ते में प्रदेश में हुई बेमौसम बरसात और ओले गिरने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ. हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार गुरुवार (06 अप्रैल) को राज्य में मौसम साफ रहने का अनुमान है. बारिश थमने के बाद अब तापमान धीरे-धीरे ऊपर जाने लगा है.

Light to moderate rainfall with thunderstorm & lightening over Interior Maharashtra, Telangana & Odisha on 07thApril and no significant weather over Northwest and Central India during next 5 days. pic.twitter.com/z9DC2DV6PT

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 5, 2023