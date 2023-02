वोडाफोन-आइडिया नेटवर्क डाउन, इंटनेट सेवा बाधित? इस सर्किल के यूजर्स ने सोशल मीडिया पर की शिकायत

Vodafone Idea Down: वोडाफोन-आइडिया नेटवर्क (VI Network) के ग्राहकों को नेटवर्क संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस तरह की शिकायतें मुंबई में कई जगह से VI नेटवर्क यूज कर रहे ग्राहकों की तरफ से की गई हैं. इसको लेकर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है, सर्वर डाउन होने की वजह से वह नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. नेटवर्क डाउन होने से कई लोगों के काम में भी बाधा पड़ी है.

सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई यूजर्स ने ट्वीट कर शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि VI नेटवर्क सेवा डाउन है जबकि कई ने नेटवर्क ना आने की शिकायत की है. ट्वीटर पर इसको लेकर चर्चा हो रही है. हालांकि इसको लेकर अभी तक कंपनी की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से देशभर में कई जगह VI का नेटवर्क स्लो होने की खबरें सामने आई हैं.

एक यूजर ने लिखा, मेरा #VodafoneIdea #VI एक घंटे से काम नहीं कर रहा है, मुंबई सर्कल में किसी और को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जिसके जवाब में कई लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए इसी तरह की दिक्कतों का सामना करने की सहमति जताई है.

My #VodafoneIdea #VI not working since an hour, anybody else facing the same issue in Mumbai Circle? #VodafoneIdeadown #Vidown @AshwiniVaishnaw @DevusinhOffice @devusinh

— Karan Shah (@kks_karan) February 3, 2023