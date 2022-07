WATCH:खेसारी लाल यादव का सावन स्पेशल भोजपुरी सॉन्ग

Khesari Lal Yadav New Bhojpuri Song 2021:भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव का नया सावन भोजपुरी सॉन्ग 2022 (Khesari Lal Yadav New Saawan Bhojpuri Song 202) "बम बम बोले लs" ( Bam Bam Bole La ) रिलीज हो गया है. इस गाने में खेसारी अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. "बम बम बोले लs" सॉन्ग को एंजल म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल (Angle Music Official Channel) पर बुधवार को रिलीज किया गया है. इस गाने को खेसरी लाल यादव ने गाया है.

"बम बम बोले लs" गाने में इनकी रही यह भूमिका

"बम बम बोले लs" की लिरिक्स को पवन पांडे ने लिखा है. जबकि संगीत प्रियांशू सिंह ने दिया है. आशीष सत्यार्थी के निर्देशन में बना है. यूं तो खेसारी लाल यादव का हर गाना अलग होता है, लेकिन बोल बम का यह गाना अब तक का सबसे अलग और नया है. खेसारी लाल यादव का सावन स्‍पेशल भोजपुरी गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. खेसारी का गाना यूट्यूब पर रिलीज होने के साथ ही तहलका मचाने लगता है.

अगर बात करें खेसारीलाल यादव के इस नए गाने "बम बम बोले लs" की तो, यह "बाबा बैद्यनाथ" को समर्पित एक शानदार भोजपुरी गाना है. खेसारीलाल यादव ने इस गाने को लेकर कहा कि 'एक और महादेव के भक्ति से सराबोर कांवर भोजपुरी गीत आ रहल बा'.

