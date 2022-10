World Standards Day:ग्राहकों के साथ उद्योग जगत के लिए उपयोगी हैं मानक, गुणवत्ता की होती है पहचान

अरविंद मिश्रा: दीपावली का त्योहार आने वाला है. आप घर में टीवी, फ्रीज या इेलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट से लेकर खिलौने और डिब्बाबंद मिठाईयां लेकर आएंगे. इन सभी वस्तुओं को खरीदते समय आप क्या देखते हैं. निश्चित रूप से क्वालिटी. आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु या सेवा कितनी गुणवत्तापूर्ण है. इसे तय करने के लिए देश में अलग-अलग मानक हैं. हमारे आसपास मौजूद शायद ही कोई वस्तु या सेवा ऐसी हो जिसके मानक और गुणवत्ता तय करने की व्यवस्था न हो. ये बात और है कि एक आम नागरिक सोने की हॉलमार्किंग और खाद्य पदार्थों में बने एफएसएसएआई के कुछ मानक चिन्हों से ही परिचित होता है. इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि घर और कॉमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड (राष्ट्रीय भवन संहिता) है. यदि इसके आधार पर कोई घर या इमारत बनती है तो वह न सिर्फ आपदा रोधी होगी बल्कि उसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है.इसी तरह इलेक्ट्रिक उत्पादों से बिजली की खपत कम हो इसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कुछ मानक तैयार किए हैं. खाने पीने की चीजों की क्वालिटी तय करने वाली एफएसएसएआई के ही दो दर्जन से अधिक मानक हैं. ये मानक आपको बताते हैं वह खाद्य नियामक के परीक्षण में सफल है या नहीं. पानी की बॉटल से लेकर प्लास्टिक के खिलौनों, रेलवे मशीनरी से लेकर भारी उद्योग में तैयार मशीनरी के लिए देश में मानक चिन्ह हैं. मानक क्षेत्र में अग्रणी निकाय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तो कम से कम 20 हजार मानक विकसित किए गए हैं. मानकों की अहमियत और उसके बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है. इस साल विश्व मानक दिवस 'दुनिया की बेहतरी के लिए आपसी साझेदारी' (Shared Vision For a Better World) थीम पर मनाया जा रहा है.

