UP Chunav 2022 के माहौल में क्या मुस्लिमों को डराने 'चचा जान-अब्बा जान' जुमले का इस्तेमाल करते हैं Yogi Adityanath? जानिए खुद उनसे

लखनऊ: यूपी चुनाव 2022 (UP Assembly Elections 2022) के माहौल में इन दिनों चचा जान और अब्बाजान जुमला खासा सुनने मिल जाता है. सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) भी अपनी चुनावी सभाओं (UP election campaign) में चचा जान और अब्बा जान शब्द को बाेलते हुए सुने जाते हैं. अब इन शब्दों के प्रयोग को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना नजरिया व्यक्त किया है. हाल ही में Zee News के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू (Yogi Adityanath Exclusive interview) किया तो उनसे चचा जान और अब्बा जान जुमले को लेकर सवाल दाग दिया, इसके उत्तर में ही योगी (Cm Yogi) ने इन शब्दों के प्रयोग को लेकर अपने विचार बताए.

दरअसल सुधीर चौधरी ने सीएम योगी से सवाल किया कि आप सभाओं में अब्बाजान, चचा जान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसको लेकर आप पर आरोप हैं कि आप यह शब्द मुसलमानों को डराने के लिए उपयोग कर रहे हैं? इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो 'सबका साथ सबका विकास' मंत्र पर चलने वाले लाेग हैं. हम जाति, भाषा, मजहब आदि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करते. हमने मोदी जी से यही मंत्र सीखा है.

साथ ही योगी ने यह भी जोड़ा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता. कोई भारत माता को गाली दे, भारत के महापुरुषों का अपमान करे, हम यह स्वीकार नहीं कर सकते. हम सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटेंगे.

इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि, विकास के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता. यूपी में अब कोई अपने आप को असुरक्षित नहीं समझता है. जो ग़लत काम करता होगा, पेशेवर अपराधी होगा, वही खतरा महसूस करता होगा. यूपी की जनता अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करती

योगी आदित्यनाथ के इस जवाब पर सुधीर चौधरी ने सीएम के समक्ष प्रतिप्रश्न दागा कि ये कौन लोग हैं जो आपसे खतरा महसूस कर रहे हैं?

इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि, जिन लोगों के कारण यूपी को एक दंगा प्रदेश मान लिया गया था, जिन लोगों के कारण यूपी को अपराध प्रदेश मान लिया गया था, वही खतरा महसूस कर रहे हैं. आज जब प्रदेश में हर तरफ सुधार हो रहा है तो वो अपराधी किस्म के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे.

कब सुने गए ये शब्द

उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के मुंह से सबसे पहले अब्बा जान और चचा जान जैसे शब्द कानपुर में हो रही बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग में सुनाई दिए थे. तब उन्होंने एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के एक भड़काऊ बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि अब्बाजान और चचाजान अगर माहौल बिगड़ने का काम करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटना भी जानती है. सीएम योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए कहा था कि यहां माहौल ना बिगाड़ें. हम ऐसे उपदेशकों से सख्ती से निपटना जानते हैं.

