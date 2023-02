Joshimath Sinking: क्या जोशीमठ की प्राकृतिक संरचना से छेड़छाड़ जमीन में दरारों की वजह, जांच टीम ने बताए 3 बड़े कारण

Joshimath Sinking: जोशीमठ में आई दरारों के चौड़े होने का क्रम लगातार जारी है. इसके अलावा बदरीनाथ हाईवे पर भी कई जगह से धंसाव हो रहा है. वहीं, आज उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर जेपी से मारवाड़ी के बीच सड़क पर मोटी दरारें आ गईं. इस मामले में चमोली डीएम ने बीआरओ को सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा कुछ लोगों ने घरों में दरारें आने की भी शिकायत की है. इसकी जांच के लिए भी डीएम चमोली ने जोशीमठ में तैनात इंजीनियरों की टीम मौके पर भेजी है.

इन सबके बीच बद्रीनाथ और जोशीमठ में आई आपदा का अध्‍ययन कर रही विशेषज्ञों की टीम ने आपदा के पीछे के कारण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी दी है. जानकारी के मुताबिक इस आपदा के तीन बड़े कारण जांच के दौरान निकलकर सामने आए हैं. बता दें कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के भूगर्भ जानकारों के दल ने जोशीमठ आपदा के कारण और भविष्य की तैयारियों को लेकर कुलपति को रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में जोशीमठ की प्राकृतिक संरचना के साथ हुई छेड़छाड़ को बड़ा कारण माना गया है. इसके अलावा टीम ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं.

Joshimath, Uttarakhand | Cracks have appeared on road between JP to Marwari on Badrinath Highway. Instructions were given to BRO to take protective measures. People complained about cracks in some houses, and a team of engineers posted in Joshimath sent to examine it: Chamoli DM pic.twitter.com/e03ObwEjI4

