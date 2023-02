Turkiye Earthquake: तुर्किए में आए विनाशकारी भूकंप में लापता भारतीय नागरिक का शव बरामद कर लिया गया है. इसकी पुष्टि शनिवार को भारतीय दूतावास ने की है. भारतीय दूतावास के मुताबिक, उत्‍तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले विजय कुमार का शव मलाटया में एक होटल के मलबे में मिला है. जल्‍द ही उनके पार्थिव शरीर को उत्‍तराखंड भेजा जाएगा.

भारतीय दूतावास ने की पुष्टि

भारतीय दूतावास के मुताबिक, विजय 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद से लापता थे. अब जाकर उनकी मौत की पुष्टी की गई है. अंकारा में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, 6 फरवरी के भूकंप के बाद से तुर्की में लापता एक भारतीय नागरिक विजय कुमार के नश्वर अवशेष मिले हैं और माल्टा के एक होटल के मलबे के बीच उनकी पहचान की गई है.

Missing Indian national in earthquake-hit Turkey found dead under debris in Malatya

