UGC NET 2023 Form: यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन के लिए आज है अंतिम मौका, इन स्टेप्स के जरिए फटाफट करें अप्लाई

UGC NET 2023 Form Last Date: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट 2023 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने का उम्मीदवारों के पास अंतिम मौका है. उम्मीदवार यूजीसी नेट के लिए 17 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं फीस जमा करने की लास्ट डेट 18 मार्च 2023 है, इसके अलावा 20 और 21 जनवरी 2023 तक किए गए आवेदन में करेक्शन करने का मौका मिलेगा. यहां जानिए रजिस्ट्रेशन और यूजीसी परीक्षा से जुड़ी जरूरी डिटेल.

आवेदन शुल्क (UGC NET December 2022 Exam Fees)

उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1100 रुपये, EWS जनरल और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए 550 रुपये, एससी एसटी और पीडब्यूडी के लिए 275 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

कब होगी यूजीसी नेट दिसंबर 2022 परीक्षा (UGC NET December 2022 Exam Date)

यूजीसी नेट दिसंबर 2022 परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक किया जाएगा.

UGC NET दिसंबर 2022 परीक्षा के लिए ऐसे करें आवेदन ( How To Apply For UGC NET December 2022)

स्टेप-1: सबसे पहले जीसी नेट परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ऑफिशियल वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2 - इसके बाद "यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन" के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 - अब अकाउंट बनाकर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करें. अगर आप पहले से अकाउंट बना है तो लॉग इन करें.

स्टेप 4 - अब आपको पर्सनल, शैक्षिक, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ एग्जाम फॉर्म भरना होगा.

स्टेप 5 - इसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर को अपलोड करें.

स्टेप 6 - अब आपको एग्जाम फीस का भुगतान करना होगा.

स्टेप 7 - आवेदन का रिव्यू करने के बाद इसे सब्मिट करें.

स्टेप 8 - भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट डाउनलोड करके रख लें.