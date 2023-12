Makar Sankranti 2024 Date: इस बार 14 जनवरी को नहीं है मकर संक्रांति, जानें सही तारीख

नई दिल्ली: Makar Sankranti 2024 Date: नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही त्योहार शुरू हो जाएंगे. हिंदू धर्म में मकर संक्रांति साल का पहला त्योहार माना जाता है. इसे हर क्षेत्र में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है. माना जाता है कि इस दिन साधु-संतों और जरुरतमंदों को दान देने से पुण्य मिलता है.

कब है मकर संक्रांति

आमतौर पर मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है. लेकिन 2024 में मकर संक्राति की तारीख 14 जनवरी नहीं है. साल 2024 में हिंदू पंचांग के हिसाब से मकर संक्रांति 15 जनवरी, 2024 को मनाई जाएगी. इस दिन सोमवार है. इससे एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी.

मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त

संक्रांति का समय- 02:54 AM, जनवरी 15 (मकर राशि में सूर्य का प्रवेश)

मकर संक्रांति पुण्य काल- 07:15 AM से 05:46 PM

मकर संक्रांति महा पुण्य काल - 07:15 AM से 09:00 AM

मकर संक्रांति को जरूर करें ये कार्य

माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तिल, दाल और चावल का दान करने से मोक्ष मिलता है. किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं. इस दिन जरुरतमंद लोगों को ऊन के कपड़े और कंबल बांटे. इन कार्यों को करने से सूर्य और शनि देव प्रसन्न होंगे. मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से खाने की चीजें बनती हैं. लोग इस दिन भगवान को तिल से बनी चीजों का ही भोग लगाते हैं.

