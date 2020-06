जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट: 'अन्यथा भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे'

नई दिल्ली: देश को कोरोना महामारी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सभी धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान इस जानलेवा वायरस की वीभत्सता के कारण टालने पड़ रहे हैं. पूरे विश्व में लोकप्रिय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को भी इस साल मजबूरी में स्थगित करना पड़ा है. रथयात्रा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने इस साल रथ यात्रा स्थगित नहीं की तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे.

कोरोना वायरस के कारण रोकी गयी वार्षिक रथ यात्रा

आपको बता दें कि देश की शीर्ष अदालत ने इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कई दिनों से लोगों में रथ यात्रा के आयोजन को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी. चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस साल रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

Lord Jagannath will forgive us if we stay the Rath Yatra this year. Such gatherings can't take place at the time of the #COVID19 pandemic. In the interest of public health and safety of citizens, Rath Yatra can't be allowed this year: Supreme Court https://t.co/4qNAIwDbyN pic.twitter.com/5daPuqZvQH

— ANI (@ANI) June 18, 2020