I Want To Talk Teaser OUT: अभिषेक बच्चन की फिल्म का दिलचस्प टीजर रिलीज, बोले- 'मरे हुए लोग...'

I Want To Talk Teaser OUT: अभिषेक बच्चन अपने नए प्रोजेक्ट के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच पेश होने के लिए तैयार है. इस बार उन्होंने शूजित सरकार से हाथ मिलाया है. इसी के साथ उनकी इस अगली फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है.