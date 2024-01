मालदीव सरकार के हेट कमेंट के बाद अक्षय कुमार ने भारतीयों लोगों से की अपील, सलमान खान ने दिया साथ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे. सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की फोटो सामने आई है. पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद लोग मालीव की जगह लक्षद्वीप को अपना ट्रेवल डेस्टिनेशन बना रहे हैं. इस बात से मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद खुश नहीं है. उन्होंने पोस्ट शेयर कर कहा- भारत हमें निशाना बना रहा है. टूरिज्म के मामले में मालदीव के साथ कंपटीशन के लिए भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. इतना ही मालदीव के कई पब्लिक फिगर भारतीयों लोगों पर हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं. इस मामले में अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और सलमान खान ने अपनी राय रखी है.

मालदीव के खिलाफ बायकॉट अभियान

मालदीव के कुछ अन्य नेटिजन्स ने भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी और अपमानजनक पोस्ट किए हैं. इसके बाद मालदीव के खिलाफ बायकॉट अभियान ऑनलाइन शुरू हो गया. इस अभियान में अक्षय कुमार और सलमान खान भी शामिल हुए.

अक्षय कुमार ने किया ट्विट

Came across comments from prominent public figures from Maldives passing hateful and racist comments on Indians. Surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists.

We are good to our neighbors but

why should we tolerate such… pic.twitter.com/DXRqkQFguN

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 7, 2024