Alia Bhatt की मुस्कान ने जीता फैंस का दिल, दिल को छू लेने वाला लिखा कैप्शन

नई दिल्ली: Alia Bhatt: बी-टाउन डीवा आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म रॉकी और रानी को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ रणवीर सिंह भी नजर आने वाले हैं. वहीं खबर है कि आलिया- रणबीर की जोड़ी नितेश तिवारी की रामायण में भी नजर आने वाली है. इस बीच एक्ट्रेस की क्यूट तस्वीरें सामने आई, जिसे देख फैंस का दिन बन गया.

आलिया ने शेयर की फोटोज

आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में एक्ट्रेस मल्टी कलर का थ्रेड टॉप पहने नजर आ रही हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा-' No heart of stone here… just one filled with love…' सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

डिंपल पर फैंस हारे दिल

फैंस आलिया भट्ट की डिंपल वाली स्माइल पर दिल हार बैठे हैं. यूर्जस को आलिया का खिलखिलाता हुआ चेहरा और अंदाज काफी पसंद आ रहा है. लोग फोटोज को जमकर लाइक और उस पर खूब कमेंट कर रहे हैं.

कोई एक्ट्रेस को खूबसूरत बता रहा है, तो कोई लवली. एक ने लिखा आपकी स्माइल में मैजिक है.

इन फिल्मों में आएंगी नजर

एक्ट्रेस जल्द ही करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाली है. इस फिल्म में आलिया के साथ रणवीर सिंह, धर्मेंद्र, जया बच्चन, शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे. वहीं आलिया हार्ट ऑफ स्टोन से अपना हॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं.

