अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट ने मचाया बवाल, फरहान अख्तर पर भड़के लोग

हिंदी सिनेमा की सुपर-डुपर फिल्मों में से एक फिल्म 'डॉन' (Don) के तीसरे पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सभी फिल्म से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बेकरार हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उन्हें फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है. सोशल मीडिया पर फिल्म ट्रेंड कर रही है. लोग फिल्म के ऊपर तरह-तरह के मीम्स साझा कर रहे हैं, साथ फिल्म से जुड़े लोगों से जानकारी देने को भी कह रहे हैं.

फरहान अख्तर को किया जा रहा ट्रोल

'डॉन 3' के डायरेक्टर और बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 'डॉन 3' पर काम शुरू चुका है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशयल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. जिससे फैंस काफी गस्से में हैं, और फरहान को खरी-खोटी सुना रहे हैं. बता दें की शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म 'डॉन' 2006 में रिलीज हुई थी, वहीं 'डॉन 2' 2011 में आई थी. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थीं.

फिल्म से जुड़े मीम्स की आई बाढ़

फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं आने पर यूजर्स सोशल मीडिया पर फरहान पर भड़क रहे हैं, साथ फिल्म के ऊपर तरह-तरह के मीम्स बनाकर शेयर किए जा रहे है.

Don 3 suddenly trending!@FarOutAkhtar do you even see these stuff ? Not just fans, but even neutrals are waiting for KING KHAN @iamsrk to return as DON once again ! pic.twitter.com/Yybpt6funR

