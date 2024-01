Animal: मेकर्स ने फेंका नया पासा, अब सिर्फ इतनी कीमत में ही देख पाएंगे रणबीर कपूर की फिल्म

नई दिल्ली: संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म 'एनिमल' (Animal) को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित किया जा चुका है. एक दिसंबर, 2023 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. एक महीने से भी लंबे वक्त से 'एनिमल' लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाए हुए हैं. वहीं, फिल्म के थिएटर्स में से हटने से पहले मेकर्स ने एक नया पासा फेंक दिया है, जिसके बाद दर्शक फिर 'एनिमल' के लिए सिनेमाघरों का रुख कर सकते हैं.

'डंकी' और 'सालार' भी नहीं दे पाईं मात

'एनिमल' के बाद शाहरुख खान की 'डंकी' और प्रभास की 'सालार' ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब दम दिखाया, लेकिन 'एनिमल' की दहाड़ इनके सामने भी ऊंची ही सुनाई पड़ी. लंबे समय तक रणबीर कपूर की फिल्म के लिए थिएटर्स हाउसफुल रहे.

Watch your favourite blockbuster, now just at Rs. 100

Book your tickets - https://t.co/kAvgndK34I#Animal #AnimalInCinemasNow #AnimalHuntBegins #BloodyBlockbusterAnimal #AnimalTheFilm @AnimalTheFilm @AnilKapoor #RanbirKapoor @iamRashmika @thedeol @tripti_dimri23… pic.twitter.com/o35AXTkOsv

— Animal The Film (@AnimalTheFilm) January 8, 2024