ASK SRK: शाहरुख खान ने डंकी को बताया फैमिली एंटरटेनर, कहा- 'सबको साथ फिल्म देखने ले जाओ दोस्त'

नई दिल्ली: राजकुमार हिरानी की आने वाली फिल्म डंकी वास्तव में इस साल की सबसे दिल छू लेने वाली रिलीज में से एक है जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. डंकी ड्रॉप 4 ने इसकी खूबसूरत दुनिया की एक व्यापक झलक दी है जिसने फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साह बढ़ा दिया है. फिल्म के ट्रेलर ने गहराई से बताया है कि यह एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर होगी. सोशल मीडिया पर भी यही देखने को मिला जब शाहरुख अपने फैन्स और दर्शकों को डंकी देखने के लिए इनवाइट किया.

सभी के साथ डंकी एंजॉय करें

जब एक फैन ने पूछा, ''मूवी फैमिली के साथ देख सकते हैं?'' #AskSRK" शाहरुख ने जवाब देते हुए कहा, "साथ वालों की फैमिली के साथ भी देख सकते हैं. छुट्टियों के समय सभी को साथ ले जाओ मेरे दोस्त. #Dunkitrailer"

बच्चों के लिए भी है डंकी

Dunki is for babies also so please take her. Take a pillow along so that she is comfortable in the movie hall seats. All the best for the baby. #DunkiTrailer https://t.co/qinVtJ62RT

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 6, 2023