Bigg Boss 16: गौतम विज हुए घर से बेघर, यूजर्स बोले-सौंदर्य का प्यार रह गया अधूरा

नई दिल्ली: Bigg Boss 16: बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट को किसी चीज का डर है तो वह घर से बेघर होने का है. घर में बने रहने के लिए कंटेस्टेंट लड़ाई से लेकर हर टास्क को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं. बिग बॉस 16 से इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए गौतम विज, शालीन भनोच, सौंदर्या शर्मा और टीना दत्ता नॉमिनेटेड हैं. वहीं खबरें आ रही हैं कि गौतम विज घर से बेघर हो गाए हैं.

गौतम विज हुए बेघर

EXCLUSIVE - Gautam Vig has been EVICTED !!

RetweetIf You Are Happy

Like If You Are Not Happy#BiggBoss16 #BB16 #BiggBoss

— The Khabri (@Thekhabrri) November 18, 2022