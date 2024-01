Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे के समर्थन में आईं जवान एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा, विक्की जैन को लगा दी लताड़

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: बिग बॉस 17 सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है. शो में एक तरफ अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के रिश्ते को लेकर अनबन दिखाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आयशा ने मुनव्वर पर कई इल्जाम लगाए हैं. हाल ही में फैमिली वीक में अंकिता और विक्की की मां उनसे मिलने के लिए घर में गई थीं. जहां विक्की की मां ने जिस तरह से अंकिता को ताने मारे हैं वह लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं. इतना ही नहीं रंजना जैन ने शो से बाहर आने के बाद भी कई इंटरव्यू दिए हैं जिसमें उन्होंने अपनी बहू अंकिता के बारे में कई बातें बोली हैं.

रिद्धि डोगरा ने किया सपोर्ट

शो में अंकिता की मां ने विक्की और उनसे अपने रिश्ते को सुधारने के बारे में बात की. वहीं विक्की की मां दोनों को समझाने की बजाय बेटे का सपोर्ट करते हुए बहू पर कई इल्जाम लगाए थे. जो लोगों को रास नहीं आ रहे हैं. अंकिता के जीतने की बात पर भी उन्होंने बात की थी. अब रिद्धि ने कहा है कि उम्मीद करती हैं कि अंकिता ही ये शो जीतें. रिद्धि ने सोशल मीडिया पर लिखा- उम्मीद करती हूं अंकिता लोखंडे जीतें. वह इस एकतरफा फैसले के लायक नहीं है. किसी भी सेल्फ मेड और इंडिपेंडेंट इंसान के लिए ये कभी बाहरी नहीं होता है. ये आपका अपना सपोर्ट होता है जो आपको एनर्जी देता है. पुरुषों के संबंध में समाज को यही मिलता है लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है.

Hope #AnkitaLokhande wins. She doesn’t deserve this one sided judgement. For any self-made, independent person, It’s never about outsiders. It’s the support of your own that fuels you. Society gets this with regards to men. Not for women in the same scenario!

— Ridhi Dogra (@iRidhiDogra) January 11, 2024