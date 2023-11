Bigg Boss 17: बिग बॉस के घर में मुनव्वर और मन्नारा का हुआ झगड़ा, दोनों के बीच आई दरार

नई दिल्ली:Bigg Boss 17: टीवी का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो ‘बिग बॉस 17’ हर गुजरते दिन के साथ लोगों को खूब मनोरंजन कर रहा है. शो में पहले दिन से ही मुनव्वर फारूकी और मन्नारा चोपड़ा की बॉन्डिंग सुर्खियों में रही है. फैंस इनकी दोस्ती को काफी पसंद करते हैं. ये दोनों ही बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट भी बन गए हैं, लेकिन अब इनकी दोस्ती टूटती नजर आ रही है.

मुनव्वर पर भड़की मन्नारा चोपड़ा

शो के आने वाले एपिसोड का नया प्रोमो रिलीज हो गया है. वीडियो में करीबी दोस्तों मुनव्वर फारूकी और मन्नारा चोपड़ा के बीच बहस हो रही है. खानजादी के साथ लड़ाई के बाद मुनव्वर ने मन्नारा का स्टैंड नहीं लिया, जिसके बाद एक्ट्रेस को ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी.

नाराज हुईं मन्नारा

