Crew Twitter Review: कुर्सी की पेटी बांधने से पहले पढ़ें लोगों के रिएक्शन, 'क्रू' को मिले कितने नंबर?

नई दिल्ली: Crew Twitter Review: करीना कपूर खान-तब्बू और कृति सेनन स्टारर फिल्म Crew का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था. फिल्म की कास्ट ने फिल्म को लेकर दिलचस्पी लगातार बना रखी थी. फिल्म के ट्रेलर के दौरान भी दर्शकों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिए थे. अब जब फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो गई है तो फिल्म एक फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने अपना अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है.

एंटरटेनिंग टैग से नवाजी गई फिल्म 'क्रू'

करीना कपूर-तब्बू और कृति की इस फिल्म का बज शुरुआत से ही काफी अच्छा था. यही वजह थी कि फिल्म के फर्स्ट दे फर्स्ट शो की टिकट धड़ाधड़ बिकी और रिलीज से पहले ही फिल्म ने करीबन 2 करोड़ से ज्यादा एडवांस बुकिंग में कमा लिए थे. 'क्रू' फिल्म की कहानी तीन एयरहोस्टेस के इर्द-गिर्द घूमती दिख रही है. क्रू' फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले इसे सोशल मीडिया पर एंटरटेनिंग का टैग दे रहे हैं. एक यूजर ने 'क्रू' के लिए ट्विटर (X) पर लिखा- 'क्रू हिलेरियस, रेटिंग-3.75/5. तब्बू और करीना खास तौर से प्री इंटरवल शॉर्ट्स शानदार फॉर्म में हैं. दिलजीत और कृति भी सुपर हैं. फास्ट कॉमेडी हर कुछ मिनटों में गुदगुदाने वाले सीनेरियो के साथ देखना मजेदार है.'

#Crew "HILARIOUS"

RB Ratings- 3.75/5 #Tabu & #KareenaKapoor

are in finest form specially pre interval shots. @diljitdosanjh @kritisanon superb as well.

Fast pace comedy, with rib-tickling scenarios at every few minutes makes it a very happy watch. #CrewReview pic.twitter.com/ZCZsfhbPrX — REAL BOXOFFICE (@realboxoffice2) March 28, 2024

#CrewReview IS LIVE #crew is an ABSOLUTE ENTERTAINER It's fresh, hilarious with good story and awesome dialogues Go and watch with your family #KareenaKapoorKhan #Tabu #KritiSanon https://t.co/c0GBcMXlNu — Salman Holic (Prabhas) (@Bakra_Insaan) March 29, 2024

फिल्म को दर्शकों की तरफ से मिल रहे मिक्स्ड रिएक्शन

तब्बू, करीना और कृति की फिल्म 'क्रू' का फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखने वाले जमकर फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं. थिएटर से फिल्म देखकर निकले एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म का पहला पार्ट अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ बेवकूफी भरा है. अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद, कई महत्वपूर्ण सीन्स में एक्ट्रेसेस ने ओवरएक्टिंग की है. बेस्ट होगा कि इस फिल्म को आप इग्नोर करो बहुत ही ऑर्डिनरी है.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'प्री-इंटरवल में करीना और तब्बू का काम बहुत ही शानदार है. दिलजीत और कृति ने भी अच्छा काम किया है. हर मिनट पर सितारों ने ऐसी कॉमेडी की है,जिसे देखकर आपके पेट में गुदगुदी मचने लगेगी.'

A good first part is followed by an uninteresting and nonsensical second half in the film #Crew. Despite their good performances, the principal actresses overact in important sequences. It is best to ignore this movie as it is purely ordinary. Ratings: 2/5#crewreview pic.twitter.com/SozaOwrkjP — Suhas S (@Kamineycation) March 28, 2024

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म तीन केबिन क्रू की कहानी जो लंबे समय से सैलरी न मिलने के कारण काफी परेशान हैं. सैलरी नहीं मिलने पर तीनों एक गलत रास्ता अपनाने निकल पड़ती हैं. फिल्म में एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़े कई किस्सों का सच कॉमेडी के माध्यम से मिलने वाला है.

