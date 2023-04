किंग खान का मुरीद हुआ ये फ्रांस का एंबेसडर, फोटो खिंचवाकर कर दी ये गुजारिश

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई चाहने वाले हैं. वहीं अब उनके प्रशंसकों की लिस्ट में एक और नया नाम शामिल हुआ है. बता दें कि भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन (Emmanuel Lenain) ने एक्टर के साथ एक तस्वीर शेयर की है. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही काफी वायरल हो रही है.

किंग खान के साथ शेयर की तस्वीर

भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने बीते दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की.

Met the great Shah Rukh Khan yesterday in Mumbai. Tried to convince him to come and shoot again in France. French people would love to see more of Bollywood!@iamsrk pic.twitter.com/NsDPsUp5oe

— Emmanuel Lenain (@E_Lenain) April 2, 2023