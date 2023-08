Ghoomer Movie Review: अभिषेक बच्चन ने बच्चन ने फिर क्रिएट किया मैजिक, दिल छू लेगा सैयामी का किरदार

Ghoomer Movie Review: 'लूजर क्या महसूस करता है... i know, I also want to know विनर्स क्या महसूस करते हैं...' इसी के इर्द गिर्द घूमती है अभिषेक बच्चन की मोस्ट अवेटिड फिल्म घूमर, जो रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म 18 अगस्त को रिलीज हो रही है. तो चलिए जानते है कैसी है फिल्म...