'Indian Idol 12' के विजेता पवनदीप राजन बनें उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर

नई दिल्ली: सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) के विजेता पवनदीप राजन शो के दौरान से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. शो के फिनाले से पहले ही उन्हें विनर के रूप में देखा जा रहा था. वहीं अब पवनदीप पर तोहफों की बौछार हो रही हैं.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami announces the name of Indian Idol 2021 winner Pawandeep Rajan as the state's Art, Tourism and Culture brand ambassador. Rajan met the CM at Chief Minister's residence today. pic.twitter.com/83sJjy514D

— ANI (@ANI) August 25, 2021