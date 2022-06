Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: क्या 'सम्राट पृथ्वीराज' के आगे निकलेगा 'भूल भुलैया 2' का दम? दूसरे हफ्ते में कमाए इतने करोड़ रुपये

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection 2 Week: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) ने कमाल कर दिखाया है. आयुष्मान खुराना की 'अनेक' और कंगना रनौत की 'धाकड़' के बाद अब कार्तिक का सामना अक्षय कुमार की 'सम्राट पृथ्वीराज' से है. खास बात ये है कि फिल्म को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा.

कार्तिन आर्यन ने इस बार कमाल कर दिखाया

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'भूल भुलैया 2' कार्तिक आर्यन के करियर की पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी. पिछले महीने 20 मई को रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 2' ने अपने पहले हफ्ते में ही 92.05 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया था.

#BhoolBhulaiyaa2 is SUPERB in Week 2... The trend on weekdays is second-best *this year*, after #TKF... Will hit ₹ 150 cr on [third] Sat/Sun... [Week 2] Fri 6.52 cr, Sat 11.35 cr, Sun 12.77 cr, Mon 5.55 cr, Tue 4.85 cr, Wed 4.45 cr, Thu 4.21 cr. Total: ₹ 141.75 cr. #India biz. pic.twitter.com/lfb90EfIN2

taran adarsh (@taran_adarsh) June 3, 2022