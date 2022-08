OMG: केआरके ने कंगना रनौत-ऋतिक रोशन के रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा, 'विक्रम वेधा' को लेकर कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) यानि केआरके (KRK) अपने बड़बोलेपन और बेबाक बयान बाजी के लिए चर्चा में बने रहते हैं. बॉलीवुड कोई फिल्म ऐसी नहीं होती, ना ही उनसे कोई सेलिब्रिटी छूटा जिसके बारे में उन्होंने कुछ विवादित न बोला हो. लेकिन इस केआरके ने कंगना और ऋतिक के रिश्ते को लेकर काफी बचकाना बयान दिया है. इस हरकत के बाद वे कंगना और ऋतिक के गुस्से का शिकार हो सकते हैं. वहीं ऋतिक की आने वाली फिल्म 'विक्रम वेधा' को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो लोगों को पसंद नहीं आया.

'विक्रम वेधा' को लेकर बोले केआरके

कमाल राशिद खान ने सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन की फिल्म 'विक्रम वेधा' टीजर का रिव्यू शेयर किया है. इस रिव्यू वीडियो में उन्होंने ऋतिक के अभिनय पर को काफी बुरा बताया. वहीं उन्होंने ऋतिक और कंगना की प्रेम कहानी के भी गढ़े मुर्दे उखाड़ दिए. उनकी ये बात सुन कंगना-ऋतिक आग बबूला हो सकते हैं. उन्होंने ऋतिक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाए तो आप अपना छटवां अंगूठा कटवा लेना.

सैफ को भी नहीं बक्सा

केआरके ने वीडियो में कहा ऋतिक ने खुद उन्हें कंगना की कहानी बताई थी. सही वक्त आने पर इस बात का भी रिव्यू करूंगा.' इस वीडियो में केआरके ने ऋतिक के साथ सैफ अली खान को भी जमकर कोसा.

