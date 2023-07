Naagin 7: ये 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट बनी नई 'नागिन'? सामने आई पहली झलक

नई दिल्ली: तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) के लीड रोल वाला सुपरनेचुरल शो 'नागिन 6' (Naagin 6) खत्म हो चुका है. हालांकि, अब एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने अपने अगले सीजन की भी तैयारी शुरू कर दी है. अब 'नागिन 7' (Naagin 7) का एक नया प्रोमो सामने आ चुके है, जिसके बाद से ही शो के लिए काफी बेसब्री बढ़ गई है. हालांकि, इस प्रोमो वीडियो में अब तक शो की लीड एक्ट्रेस के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है. ऐसे में 2 एक्ट्रेसेस के नामों पर कयास लगाए जाने लगे हैं.

दिलचस्प है प्रोमो

इस प्रोमो में शो की नई नागिन भोलेनाथ के मंदिर में दिखाई दे रही है. यहां शिवनागिन की बैकसाइड ही देखने को मिल रही है. वहीं, तेजस्वी प्रकाश का वॉइसओवर सुनने को मिल रहा है.

Is this Pari ?????

Naagin 7 is coming soon !!#Naagin7 #PriyankaChaharChoudhary#PriyAnkit #AnkitGupta pic.twitter.com/Na9VHNo5mw

— @vni (@avni_016) July 9, 2023