Main Atal Hoon Twitter Review: क्या उम्मीद पर खरी उतर पाई 'मैं अटल हूं'? जानिए पंकज त्रिपाठी की फिल्म पर दर्शकों का रिव्यू

Main Atal Hoon Twitter Review: पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) एक बार फिर दमदार अंदाज में दर्शकों के बीच हाजिर है. रवि जाधव के निर्देशन में बनी फिल्म 'मैं अटल हूं' को लेकर ट्रेलर के बाद से ही काफी चर्चा बनी हुई है. अब आखिरकार 19 जनवरी, शुक्रवार को इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर दस्तक भी दे दी है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में पंकज ने उनके किरदार को दर्शकों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है. चलिए जानते हैं कि 'मैं अटल हूं' देखकर आए दर्शकों को फिल्म कितनी पसंद आई.

जानिए कैसी लगी दर्शकों को फिल्म

'मैं अटल हूं' देखकर आ रहे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर रिव्यूज देने शुरू कर दिए हैं. ज्यादातर लोगों ने फिल्म की तारीफ की है. वहीं, लोगों का कहना है कि पंकज ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वह किसी भी तरह के किरदार को खूबसूरती से दर्शकों के बीच पेश कर सकते हैं.

एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का लीडरशिप और देशभक्ति का अनुभव करने का कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता है. 'मैं अटल हूं' बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए.'

दर्शकों ने बांधे तारीफों के पुल

एक अन्यू यूजर ने लिखा, 'डायलॉग्स तो एकदम दिल तो छू गए. 'मैं अटल हूं' की स्क्रीप्ट इतनी अच्छी है और पंकज त्रिपाठी तो इसे अलग ही ऊंचाई पर ले गए हैं.'

Dialogues toh ekdum se dil ko chhoo gaye! #MainATALHoon ki script Itni acchi hai aur Pankaj Tripathi has taken it to new heights!#MainAtalHoonReview pic.twitter.com/7xHj7l6mJt

— ocean jain (@ocjain4) January 19, 2024