Padma Shri Award 2023 : रवीना टंडन, MM Keeravaani को मिलेगा पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित होंगे जाकिर हुसैन

नई दिल्ली: Padma Awards 2023: 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी गई है. इस लिस्ट में आरआरआर के म्यूजिक कंपोज़र एमएम कीरावाणी और एक्ट्रेस रवीना टंडन का नाम शामिल है. एमएम कीरावाणी और एक्ट्रेस रवीना टंडन को पद्मश्री अवॉर्ड से नवाजा जाएगा. तबला बादक जाकिर हुसैन को पद्मभूषण और गायिका सुमन कल्याणपुर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा.

106 लोगों को किया जाएगा सम्मानित

सरकार ने इन सभी पुरस्कारों के लिए 106 लोगों का चयन किया है, जिसमें से 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. वहीं, 91 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा. इस सूची में 19 महिलाएं भी शामिल हैं.

For 2023, the President has approved conferment of 106 Padma Awards incl 3 duo cases. The list comprises 6 Padma Vibhushan, 9 Padma Bhushan & 91 Padma Shri. 19 awardees are women & the list also includes 2 persons from category of Foreigners/NRI/PIO/OCI and 7 Posthumous awardees pic.twitter.com/Gl4t6NGSzs

— ANI (@ANI) January 25, 2023