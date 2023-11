Subrata Roy Demise: सुब्रत रॉय के निधन से शोक में फिल्म इंडस्ट्री, Boney Kapoor से लेकर कई स्टार्स ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: Subrata Roy Demise: बिजनेसमैन और सहारा इंडिया फैमिली के फाउंडर सुब्रत रॉय ने 75 साल की उम्र में दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ है. वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. इसके अलावा सहारा श्री ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से भी पीड़ित थे. जानकारी के मुताबिक 12 नवंबर को उनकी तबियत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं 14 नवंबर को रात 10:30 बजे उनका निधन हो गया.

सहारा श्री के नाम से पॉपुलर

The man who never given up during his struggle life. #RIP DEAR SIR #sahara #subrataroy #SubrataRoySahara pic.twitter.com/lZtNjoh9Ni

— Manisha Koirala (@mkoirala) November 15, 2023