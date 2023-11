Tiger 3 Box Office Collection Day 7: कारोबार में आया उछाल, सिर्फ 7 दिनों में इतना पहुंच गया आंकड़ा

नई दिल्ली: Tiger 3 Box Office Collection Day 7: सुपरस्टार सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी की फिल्म 'टाइगर 3' का दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. दिवाली के खास मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. हालांकि, बाद में इसकी कमाई बढ़ने की बजाय कम होने लगी. वहीं, शनिवार को एक बार फिर कारोबार में उछाल आ गया. ऐसे में अब शनिवार के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं.

7वें दिन किया इतना कारोबार

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'टाइगर 3' के 7वें दिन के कारोबार के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. उनके मुताबिक फिल्म ने शनिवार फको 18.25 करोड़ रुपये का कारोबार हिन्दी बेल्ट में कर लिया है.

#Tiger3 witnesses substantial growth on Day 7 [Sat], but a huge number - so essential to add to a massive total - is missing… The #INDvsAUSfinal [today] will hit biz hard… [Week 2] Fri 13 cr, Sat 18.25 cr. Total: ₹ 214.25 cr. #India biz. #Hindi version. #Boxoffice

Going… pic.twitter.com/PKVLvCgh4d

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 19, 2023