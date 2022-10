Tiger 3: इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी 'टाइगर 3', फिर धमाल मचाएगी सलमान और कैटरीना की जोड़ी

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इन दिनों दबंग खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टाइगर 3' को लेकर चर्चा में हैं. अभिनेता की मशहूर फ्रेंचाइजी टाइगर 1 और 2 रिलीज हो चुकी है. इस सीरीज की तीसरी फिल्म 'टाइगर 3' का फैंस इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच सलमान खान ने इस फिल्म को लेकर बड़ा धमाका किया है. सलमान ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की नई रिलीज डेट का एलान कर दिया है.

अब सलमान खान ने दिवाली से पहले बड़ा धमाका करते हुए बताया है कि उनकी फिल्म अगले साल यानि 2023 में दिवाली पर रिलीज होगी.

Tiger has a new date... Diwali 2023 it is! Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. #katrinakaif | #ManeeshSharma | @yrf pic.twitter.com/74cyIoopt2

Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 15, 2022