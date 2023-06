टाइगर श्रॉफ की मां के साथ हुई धोखाधड़ी, लगा लाखों रुपये का चूना

नई दिल्ली: अक्सर आम लोग तो ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाते हैं. वहीं, फिल्मी हस्तियां भी इस फ्रॉड से बच नहीं पाती हैं. अब खबर आई है कि टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की मां और जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) की पत्नी आयशा श्रॉफ (Ayesha Shroff) भी इसी जाल में फंस गई हैं. कहा जा रहा है कि आयशा के साथ लाखों रुपये की ठगी हो गई हैं. वहीं, पुलिस के पास मामला पहुंचता है कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

Ayesha Shroff के साथ हुई 58 लाख रुपये की ठगी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयशा के साथ 58 लाख रुपये की धोखधड़ी हुई है. मुंबई ने मामले की जांच शुरू कर दी है. ANI ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है, आयशा श्रॉफ ने मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया है.

Ayesha Shroff, wife of Bollywood actor Jackie Shroff has filed a case of cheating at Mumbai’s Santacruz Police station. A case has been registered against accused Alan Fernandes, under IPC sections 420, 408, 465, 467 and 468 and fraud of Rs 58 lakhs. Probe underway: Mumbai Police

