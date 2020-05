जानिए, किस वजह से हुई थी गोरखपुर में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत

गोरखपुरः दो दिन पहले यूपी के गोरखपुर में एक गांव में बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो गई थी. इसे लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल था और अफसरों के बीच हड़कंप मच गया था. अब सामने आया है कि गोरखपुर में 300 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत की वजह भीषण गर्मी रही. आईवीआरआई के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों के तीन शव का बुधवार को पोस्टमार्टम करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला. गोरखपुर के खजनी रेंज के बेलघाट स्थित एक बाग में तीन सौ से अधिक चमगादड़ मृत पाए गए थे.

गर्मी से हुई मौत

इसके बाद गोरखपुर से बुधवार को टीम तीन चमगादड़ों के शव लेकर आईवीआरआई पहुंची थी. यहां शाम को पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन तब वजह स्पष्ट नहीं हो पाई. गुरुवार को वैज्ञानिकों ने कुछ और जांचें कीं, तब मौत की वजह साफ हुई. आईवीआरआई के डायरेक्टर डॉ. आरके सिंह ने बताया कि जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे साफ हो रहा है कि चमगादड़ों की मौत गर्मी से हुई है.

रैबीज, कोविड की जांच आई निगेटिव

दरअसल, मौत के जो लक्षण सामने आए हैं, उनमें दो वजह दिख रही हैं. एक तो भीषण गर्मी का होना, दूसरे करंट लगना. जहां चमगादड़ों की मौत हुई है, वहां बिजली की लाइनें ही नहीं हैं. लिहाजा यह साफ है कि चमगादड़ों की मौत गर्मी से ही हुई है.

Gorakhpur:Bats found dead in Belghat.Avnish Kr,Divisional Forest Officer says,"52 carcasses of bats were found.3 of them sent to IVRI Bareilly for post-mortem.Heat stroke/pesticide can be reasons for deaths.Linkng them to #COVID is not right,we should wait for postmortem results" pic.twitter.com/XvXdGyqcqh

— ANI UP (@ANINewsUP) May 26, 2020