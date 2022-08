टीम इंडिया को बड़ा झटका, सबसे धुरंधर खिलाड़ी एशिया कप से बाहर

नई दिल्ली: इसी महीने के अंत में शुरू होने जा रहे एशिया कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए हैं और उनके एशिया कप में खेल पाने की संभावना बहुत कम है.

पीठ में चोट के चलते बुमराह का इस टूर्नामेंट में खेल पाना मुश्किल लग रहा है. बीसीसीआई सूत्रों ने दावा किया है कि बुमराह की उपस्थिति लगभग नामुमकिन है और सेलेक्टर उनकी जगह किसी अन्य गेंदबाज पर विचार कर रहे हैं.

Indian pacer Jasprit Bumrah ruled out from Asia Cup due to back injury: Sources

