IND vs ENG: लॉर्ड्स में भारत की ऐतिहासिक जीत, अंग्रेजों को 151 रन से चटाई धूल

नई दिल्ली: भारत ने इंग्लैंड को उसी की धरती पर 151 रन से शिकस्त देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत ने जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था. सिराज ने 4 विकेट झटके.

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का आज पांचवां दिन था. टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 298 रनों पर घोषित कर दी था. उसने इंग्लैंड को 272 रनों का टारगेट दिया था.

