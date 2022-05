Thomas Cup: भारत ने पहली बार जीता बैडमिंटन का सबसे प्रतिष्ठित थॉमस कप, जानिए फाइनल मैचों की रिपोर्ट

नई दिल्लीः Thomas Cup 2022: भारतीय बैडमिंटन टीम ने रविवार को यहां फाइनल में इतिहास रचते हुए इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर अपना पहला थॉमस कप खिताब जीत लिया. लक्ष्य सेन की जीत, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत ने भारत को कप जीतने में मदद की. थॉमस कप बैडमिंटन में सबसे प्रतिष्ठित खिताब है.

पीएम मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस खास जीत पर भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई दी है.

HISTORYCREATED !

Congratulations to the Indian men’s badminton team’s for winning the Thomas Cup!

This extraordinary feat, with succesive victories over Malaysia, Denmark and Indonesia, calls for matching honour by the nation.

1/2 pic.twitter.com/P3bTgsdtOS

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) May 15, 2022