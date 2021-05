टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारत को मिली बड़ी खुशखबरी, विराट आर्मी ने किया कमाल

नई दिल्ली: भारतीय टीम को अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलना है. विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजरें चैंपियनशिप का पहला खिताब अपने नाम करने पर हैं. इससे पहले ICC टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों की किस्मत चमकी गयी है. टॉप 10 में तीन भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं.

टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड दूसरे पायदान पर

Lanka skipper @IamDimuth moves up four spots to No.11 in the latest @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings for batting.

Full list: https://t.co/OMjjVx5Mgf pic.twitter.com/KMvUM0rFlm

— ICC (@ICC) May 5, 2021