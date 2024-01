IPL या भ्रष्टाचार... जानें किस वजह से अंबाती रायुडू ने छोड़ा YSRCP का साथ?

नई दिल्लीः टीम इंडिया के पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबाती रायडू ने एक चौंकाने वाला फैसला किया है. उन्होंने हाल ही में ज्वाइन की पार्टी युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (YSRCP) से इस्तीफा देकर कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बनाने की बात कही है. इस बात की जानकारी खुद अंबाती रायडू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है. रायडू ने आज से 9 दिन पहले ही 28 दिसंबर को YSRCP ज्वाइन की थी.

‘मैंने YSRCP पार्टी छोड़ दी है’

अंबाती रायडू सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ‘मैं आप सभी को सूचित कर रहा हूं कि मैंने YSRCP पार्टी छोड़ दी है और मैंने अभी कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है. आगे अब क्या होगा, इसकी जानकारी सही समय आने पर बताई जाएगी. धन्यवाद.’

कमेंट सेक्शन में फैंस के कमेंट

रायडू के इस फैसले के बाद कुछ फैंस ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि अंबाती रायडू ने पार्टी के भ्रष्टाचार को देखकर यह फैलसा लिया है. वहीं, कुछ का कहना है कि खिलाड़ियों को राजनीति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. कई फैंस चाहते हैं रायडू फिर से आईपीएल में नजर आए. हालांकि, वे IPL आईपीएल में अभी किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में देखना होगा कि क्या वे फिर से क्रिकेट में वापसी करते हैं या किसी टीम के साथ सहयोगी स्टाफ के तौर पर जुड़ते हैं या किसी नई योजना के साथ आते हैं. अभी इसे लेकर स्पष्टता नहीं है.

This is to inform everyone that I have decided to quit the YSRCP Party and stay out of politics for a little while. Further action will be conveyed in due course of time.

Thank You. — ATR (@RayuduAmbati) January 6, 2024

28 दिसंबर को ज्वाइन की थी पार्टी

बता दें कि अंबाती रायडू ने हाल ही में 28 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन किया था. इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम नारायण स्वामी और सांसद पेड्डीरेड्डी मिथुन रेड्डी भी मौजूद थे. अंबाती रायडू ने पार्टी क्यों छोड़ी है, अभी तक इसको लेकर कुछ स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. रायडू का कहना है कि आगे उनका रुख क्या होगा, यह सही समय आने पर बता देंगे.

साल 2023 में क्रिकेट को कहा अलविदा

बता दें कि रायडू ने साल 2023 में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के बाद क्रिकेट को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. इस दौरान वे आईपीएल 2023 की चैंपियन टीम सीएसके के हिस्सा थे. इससे पहले रायडू साल 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं. बात अगर रायडू के क्रिकेट करियर की करें, तो उन्होंने इंटरनेशनल करियर में कुल 55 वनडे और 6 टी20 मुकाबले खेले हैं. वहीं, 203 आईपीएल मुकाबले.

