CWG 2022: जापान में चांदी जीतने वाली मीराबाई चानू ने ब्रिटेन में जीता सोना

नई दिल्ली: Commonwealth Games 2022 Day 2: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने 49 किलो भारवर्ग में अपनी चुनौती पेश की. उन्होंने स्नैच राउंड में 88 और क्लीन एंड जर्क में 113 किलो बेस्ट भार उठाया. मीराबाई ने इस तरह कुल 201 किग्रा वजन उठाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया.

शनिवार को भारतीय वेटलिफ्टरों ने बर्मिंघम में खूब तिंरगा लहराया और देश को 3 मेडल जिताए. स्नैच राउंड के पहले प्रयास में मीराबाई चानू ने 84 और दूसरे प्रयास में 88 किलो वजन उठाया. मीराबाई ने 88 किलो वजन उठाकर अपना निजी बेस्ट रिकॉर्ड भी बना दिया. इससे पहले मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था. पीएम मोदी, अमित शाह समेत देश भर के दिग्गजों ने उनकी इस शानदार सफलता पर उन्हें बधाई दी है.

TeamIndia's first gold at the @birminghamcg22 Commonwealth Games comes in the women's 49kg weightlikIndiaTeamIndia | #B2022 pic.twitter.com/NYy2hiyWph

— Team India (@WeAreTeamIndia) July 30, 2022