पैर पर पट्टी, छोटा रनअप... कब करेंगे वापसी मोहम्मद शमी?

नई दिल्लीः Mohammed Shami: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (34) टखने की चोट के कारण पिछले साल नवंबर से क्रिकेट से दूर रहने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. शमी का लक्ष्य फिलहाल मौजूदा रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेलकर घरेलू क्रिकेट में वापसी करना है.

शमी चोटिल होने के बावजूद वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल तक खेले थे. टूर्नामेंट में उन्होंने 10.70 की औसत से 24 विकेट लेकर भारत के फाइनल तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

विश्व कप के बाद उन्होंने फरवरी में लंदन में सर्जरी कराई थी. शमी बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में अपनी रिकवरी पर काम कर रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के समापन के बाद शमी ने नेट पर पूरे जोश के साथ एक घंटे से अधिक समय तक गेंदबाजी की.

SHAMI AT CHINNASWAMY STADIUM...!!!

- Shami bowling to the Indian Assistant Coach in nets. [CricSubhayan] pic.twitter.com/WxRm5XohSd

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2024