US Open 2022: ऐतिहासिक होगा कैस्पर बनाम कार्लोस का फाइनल मैच, जो भी जीतेगा रच देगा इतिहास

US Open 2022 Casper Ruud vs Carlos Alcaraz in Historic Final: न्यूयॉर्क में खेले जा रहे यूएस ओपन 2022 के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले प्रतियोगी का नाम मिल गया है. नॉर्वे के टेनिस स्टार कैस्पर रूड ने पहले सेट में 55 शॉट तक चले इस सेमीफाइनल मैच में पॉइंट जीतकर अपनी लय बरकरार रखी और सेमीफाइनल में यहां रूस के करेन खाचानोव को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई.