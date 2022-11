Vijay Hazare Trophy 2022: गायकवाड़ ने फिर किया सोच से परे काम, एक ओवर में 7 छक्के लगाये, देखें वीडियो

Vijay Hazare Trophy 2022: क्रिकेट के लगभग 150 साल के इतिहास में अब तक सिर्फ 9 ही ऐसे बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया जिसमें दुनिया के महानतम बल्लेबाज सर गारफिल्ड सोबर्स और युवराज सिंह का नाम भी शामिल है. लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के युवा क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने सोमवार को वो कारनामा कर के दिखाया जो विश्व क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के बारे में सोचना भी मुश्किल होता है.

गायकवाड़ ने फिर खेली नाबाद 220 रन की पारी

विजय हजारे ट्रॉफी में सोमवार को उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेले गये सेमीफाइनल मैच में इस बल्लेबाज ने एक बार फिर से दोहरा शतक लगाया और नाबाद 220 रनों की पारी खेल डाली. अपनी इस पारी के दौरान गायकवाड़ ने 159 गेंदों का सामना कर 10 चौके और 16 छक्के लगाये.

मजेदार बात यह है कि उन्होंने 16 में से 7 छक्के एक ही ओवर के अंदर लगाये और एक ओवर से 43 रन जोड़कर इतिहास रच दिया. किसी 50 ओवर प्रारूप के मैच में यह किसी बल्लेबाज की ओर से एक ओवर में बनाया गया सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. जबकि आज तक किसी भी खिलाड़ी ने इस प्रारूप में एक ओवर में 7 छक्के नहीं लगाये हैं.

एक ओवर में जड़ दिये 7 छक्के

गौरतलब है कि यह पूरा हैरतअंगेज कारनामा पारी के 49वें ओवर में देखने को मिला जब शिवा सिंह की गेंद पर गायकवाड़ ने छक्के लगाना शुरू कर दिया. शिवा सिंह ने पांचवी गेंद नो बॉल फेंकी थी जिस पर भी गायकवाड़ ने छक्का लगा दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बी ग्राउंड में खेले गये इस मैच में गायकवाड़ ने यह पारी खेलकर उन खिलाड़ियों की लिस्ट में भी अपना नाम शामिल कर लिया जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया है.

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣nb,6⃣,6⃣

Ruturaj Gaikwad smashes 4⃣3⃣ runs in one over!

